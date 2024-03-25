В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Сегодня, 25 марта, в возрасте 55 лет не стало ветерана прокуратуры РТ Гюзель Самигуллина. Об этом проинформировали в самом ведомстве.

«Память о Гюзель Равиловне Самигуллиной пребудет в сердцах всех тех, кто ценил и уважал ее как высококвалифицированного сотрудника и доброго человека», – отметили в прокуратуре.



Церемония прощания намечена на сегодня, 25 марта 2024 года, на кладбище №6 в Альметьевске. Дополнительная информация по времени прощания будет объявлена позднее.