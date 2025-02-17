В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Внезапно скончался главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев. Ему было 52 года. О его уходе сообщила пресс-служба компании. Матвеев занимал эту должность с декабря 2016 года, проработав в ней более восьми лет.

В компании отметили, что он был не только высококлассным специалистом, но и надежным коллегой и другом. В сообщении подчеркнули его профессионализм, уверенность в своих решениях, строгое соблюдение законодательства и умение защищать интересы компании. В «Татнефти» выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с Олегом Матвеевым пройдет 18 февраля в 10 утра, место уточняется.

Он родился в 1972 году в городе Волжске, имел степень кандидата экономических наук. Получив образование в Казанском финансово-экономическом институте по специальности «бухгалтерский учет», вскоре после выпуска начал работу в «Татнефти». В 26 лет возглавил бухгалтерию управления компании, занимающегося реализацией нефти и нефтепродуктов. В 2016 году был назначен главным бухгалтером и начальником управления бухгалтерского учета и отчетности.