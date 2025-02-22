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В 3 городах Татарстана силовики ищут нелегалов в клубах единоборств

Проверили 70 человек

pixabay.com

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На этой неделе в Татарстане прошла операция, в ходе которой правоохранительные органы проверили спортивные клубы в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, сообщает Бизнес Online.

Целью операции было выявление нелегальных мигрантов. Проверили 70 человек, из которых почти половина оказались гражданами других стран. Два мужчины нарушили миграционные законы и будут депортированы. Также десяти спортсменам, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат за отсутствие на воинском учёте.

Подобные операции уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге, но в Татарстане это произошло впервые. Источники сообщают, что правоохранители давно следят за клубами единоборств, популярными среди маргинальных групп.

Кроме того, в прошлом году в Казани был задержан тренер Тарлан Халилов, переведший 144 тысячи рублей на счета экстремистской организации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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