В 3 городах Татарстана силовики ищут нелегалов в клубах единоборств

На этой неделе в Татарстане прошла операция, в ходе которой правоохранительные органы проверили спортивные клубы в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах, сообщает Бизнес Online.

Целью операции было выявление нелегальных мигрантов. Проверили 70 человек, из которых почти половина оказались гражданами других стран. Два мужчины нарушили миграционные законы и будут депортированы. Также десяти спортсменам, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат за отсутствие на воинском учёте.

Подобные операции уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге, но в Татарстане это произошло впервые. Источники сообщают, что правоохранители давно следят за клубами единоборств, популярными среди маргинальных групп.

Кроме того, в прошлом году в Казани был задержан тренер Тарлан Халилов, переведший 144 тысячи рублей на счета экстремистской организации.