В 2025 в РТ появятся новые мусороперерабатывающие комплексы

В Татарстане к 2025 году начнут свою работу новые мусороперерабатывающие комплексы. Данные приводит «Татар-информ ссылаясь на «Российского экологического оператора».

По предусмотренному графику, запуск этих объектов запланирован на четвертый квартал 2025 года.

В эксплуатацию будут введены три комплекса для обработки твердых коммунальных отходов, общая мощность которых составляет до 1,8 млн тонн в год.

На реализацию проекта будет выделено порядка 20 млрд рублей.