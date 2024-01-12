В 2025 в РТ появятся новые мусороперерабатывающие комплексы
В Татарстане к 2025 году начнут свою работу новые мусороперерабатывающие комплексы. Данные приводит «Татар-информ ссылаясь на «Российского экологического оператора».
По предусмотренному графику, запуск этих объектов запланирован на четвертый квартал 2025 года.
В эксплуатацию будут введены три комплекса для обработки твердых коммунальных отходов, общая мощность которых составляет до 1,8 млн тонн в год.
На реализацию проекта будет выделено порядка 20 млрд рублей.