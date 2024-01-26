Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане на ремонт дорог потратят более 54 млрд рублей

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В Татарстане в 2024 году на ремонт дорог будет выделено 54,5 млрд рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстане Алексеем Песошиным.

Кроме того, в этом году для развития транспортной инфраструктуры казанской агломерации, будет запущена комплексная программа. На ее реализацию будет выделено более 1 млрд рублей. Подобные работы также будут проведены в Нижнекамске, куда направят более 650 млн рублей.

Годом ранее, на содержание дорог было выделено более 47,2 млрд рублей.

Ранее, стало известно, что почти 70 млн рублей будет выделено на содержание дорог в регионе.

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