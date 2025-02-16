В 2024 году средняя зарплата в Татарстане достигла 80,4 тысяч рублей

Татарстан занял третью позицию среди регионов с наиболее перспективными условиями для трудоустройства в 2025 году. Аналитики «Авито Работы» сообщили «РИА Новости», что республика отличается выгодным соотношением зарплат к прожиточному минимуму, а также высокой активностью работодателей и соискателей.

В 2024 году средняя зарплата в регионе достигла 80,4 тысячи рублей, при этом прожиточный минимум составил 15 тысяч, что в 5,4 раза ниже уровня доходов.

Лидером рейтинга стала Московская область, где средняя зарплата составляет почти 98 тысяч рублей, а прожиточный минимум — 19,3 тысячи. Второе место заняла Калужская область с зарплатными предложениями в 82,8 тысячи рублей и минимальным уровнем достатка в 17 тысяч.

Ранее операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян отмечала, что наиболее благоприятное время для поиска работы — весна и осень, так как в эти периоды компании особенно активно расширяют свои команды