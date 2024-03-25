В 2023 году в Набережных Челнах собрано 123 миллиарда налогов

В 2023 году на территории Набережных Челнов было собрано 123 миллиарда рублей налогов, что отражает увеличение на 15%, или 19 миллиардов рублей, по сравнению с предыдущим периодом. Об этом проинформировала начальник ИФНС России по городу, Диана Сагетдинова.



Мэр Набережных Челнов, Наиль Магдеев, подчеркнул, что город продолжает оставаться значимым источником доходов, называя его «городом-донором».



Из общей суммы в 123 миллиарда рублей, 81 миллиард направлены в федеральный бюджет, что представляет увеличение на 9% (6 миллиардов рублей). В республиканский бюджет поступило 35 миллиардов рублей, что сравнительно на 48% больше, чем в 2022 году (плюс 11 миллиардов рублей). В городской бюджет было зачислено 7,6 миллиардов рублей, что превышает предыдущий год на 23% (1,4 миллиарда рублей).Доходы от имущественных налогов физических лиц, поступившие в консолидированный бюджет Республики Татарстан, составили 1 миллиард 147 миллионов рублей, отражая рост на 6%, что на 68 миллионов рублей больше, чем в 2022 году.