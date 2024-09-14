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В 12 районах Татарстана завершены работы по программе «Наш двор»

В 12 районах Татарстана успешно завершены работ...

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В 12 районах Татарстана успешно завершены работы по программе «Наш двор», что стало значительным шагом в улучшении городской инфраструктуры. На республиканском совещании, проведенном под руководством Наили Зиннатуллиной, главы Фонда «Института развития городов Татарстана», была озвучена информация о выполнении всех запланированных мероприятий на 2024 год.

Особо отмечены Аксубаевский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Сабинский и Черемшанский районы, где завершены работы по программе. За последние две недели динамика установки оборудования возросла, что подтверждается общим выполнением на уровне 83%. Подчеркнуто, что детское и спортивное оборудование смонтировано на 81%, а уличное — на 85%.

Все схемы дворовых территорий, прошедшие голосование за вход в топ-200, тщательно проверены курирующими архитекторами-градостроителями, что гарантирует качество и соответствие проектам. Эффективность программы подчеркивает важность совместных усилий местных властей и жителей для создания комфортного городского пространства.

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