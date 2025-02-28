В 2024 году в 11 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей, однако Татарстан не оказался в этом списке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Лидером по уровню средней зарплаты стала Чукотка, где она составила 185 тысяч рублей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 164 тысячи рублей, а замыкает тройку Москва со средней зарплатой в 162 тысячи рублей.

Также в список регионов с заработками свыше 100 тысяч рублей вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край и Якутия. В 2023 году в этом рейтинге присутствовали Мурманская область и Санкт-Петербург.

При этом, согласно итогам 2024 года, рост средней зарплаты зафиксирован во всех субъектах России.