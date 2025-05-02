Utair будет летать из Казани и Нижнекамска в Сургут

Авиакомпания Utair с начала июня запускает регулярные перелёты из Казани и Нижнекамска в Сургут, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 5 июня начнутся рейсы по маршруту Сургут — Нижнекамск. Самолёты будут летать по четвергам. Вылет из Сургута запланирован на 12:40, а из Нижнекамска — на 14:10. Полёт займёт около 2,5 часов.

Рейсы между Сургутом и Казанью стартуют 7 июня и будут выполняться по субботам. Самолёт вылетит из Сургута в 15:20, а из Казани — в 16:50. Время в пути аналогичное — 2 часа 30 минут.

Напомним, в апреле министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о субсидировании авиарейсов на 2025 год. В список вошли 34 маршрута, в том числе и рейс Нижнекамск — Сургут.