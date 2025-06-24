Услуга по вывозу мусора подорожает в Татарстане с 1 июля

С 1 июля в Татарстане изменятся тарифы на вывоз мусора. Например, стоимость услуги у УК «ПЖКХ» вырастет с 549,58 рубля до 598,49 рубля за кубометр. У компании «Гринта» цена увеличится на 65,4 рубля, с 549,55 до 614,95 рублей.

Также в Западной зоне плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов составит 117,70 рубля с человека, а для владельцев частных домов — 127,68 рубля. В Восточной зоне тарифы будут выше: 120,94 рубля с человека в многоквартирном доме и 131,19 рубля для частных домов.