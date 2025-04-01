Юрист объяснил татарстанцам, насколько выгодно брать отпуск в апреле

При выборе подходящего времени для отпуска в 2025 году специалисты советуют учитывать количество рабочих дней в конкретном месяце. Чем их больше, тем выше будут отпускные выплаты. В апреле запланировано 22 рабочих дня, что делает этот месяц финансово выгодным для ухода в отпуск.

Юрист и эксперт по трудовому праву hh.ru Ольга Владимирова отметила, что если оформить отпуск с 28 по 30 апреля, то потратив всего три дня, можно получить полноценный отдых на неделю — за счет объединения с майскими праздниками с 1 по 4 мая.

Также напомнили, что самое большое число рабочих дней в 2025 году приходится на июль и октябрь — по 23, а меньше всего их было в январе — 17.