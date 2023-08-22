Упадет до +4 градусов: стала известна погода на конец августа в Татарстане

Погода в Центральной части России и Поволжье продолжит ухудшаться, предупреждают синоптики. Скоро ударят первые заморозки.

В республиканском Гидрометцентре предупредили, что температура воздуха в регионе будет снижаться. Ночью в конце августа она опустится до +4 градусов, днем же не будет превышать +24 градусов.

23 августа, в среду, осадков не ожидается. Ночью будет всего 4-9 градусов тепла. Днем — до 23 градусов выше нуля.

Северный ветер принесет похолодание в четверг, температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем — от 15 до 20 градусов.

По данным Гисметео, дожди ожидаются в четверг, воскресенье и понедельник.