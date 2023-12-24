УНИКС одержал победу над "Самарой"

Казанский баскетбольный клуб УНИКС продолжает свою победную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, уже добившись пяти победных матчей. В последней игре, проходившей в Казани в воскресенье, команда одержала уверенную победу над Самарой со счетом 81:61 (25:21, 23:6, 19:12, 14:22). Главными героями команды стали Эрик Грин, набравший 20 очков, и Ненад Димитриевич, которому удалось заработать 19 очков. За гостей Джеймс Томпсон записал на свой счет 21 очко.

УНИКС укрепил свои позиции на втором месте турнирной таблицы, одержав уже 14 побед из 18 сыгранных матчей. Команда уступает только ЦСКА, имеющему на своем счету 16 побед и 2 поражения. Самара, в свою очередь, занимает седьмое место с 10 победами и 9 поражениями.