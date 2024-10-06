УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» со счётом 87:65.

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась в пользу гостей: 27:16, 15:21, 27:6, 18:22. Наибольшее количество очков в игре набрали Маркос Найт из УНИКСа и Тайрэлл Нэльсон из «Уралмаша» — по 20 очков каждый.

Главный тренер казанского клуба Велимир Перасович не смог принять участие в матче по личным причинам, и его обязанности исполнял первый помощник хорват Милан Каракаш.

По итогам пяти матчей УНИКС одержал третью победу и занимает пятое место в турнирной таблице. «Уралмаш», имея две победы в четырёх играх, находится на шестой строчке.