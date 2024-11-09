Юная россиянка не замечала беременность до девятого месяца

Жительница Рязани не замечала беременность до самых родов.

В субботу, 9 ноября, в социальной сети ВКонтакте, в группе «Областная клиническая больница. Рязань» было опубликовано интересное сообщение. В нём говорилось о том, что 19-летняя девушка не знала о своей беременности до девятого месяца. Скорая помощь доставила её в приёмно-диагностическое отделение ОКБ с умеренными болями в животе. Врачи провели необходимые анализы и осмотрели пациентку. Боли появились внезапно.

Девушку осмотрели хирург, терапевт и гинеколог. Острую хирургическую патологию исключили. Выяснилось, что девушка беременна. Была вызвана гинекологическая бригада, и пациентку доставили в Областной клинический перинатальный центр. Интересно, что первым роды заподозрил дежуривший в приёмном покое медсестра с дипломом акушера, которая первой встретила пациентку.

Роды прошли без осложнений, и на свет появился мальчик.