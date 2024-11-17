Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Скончался бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале SHOT.

В начале 2000-х у Левкина обнаружили рак лимфатической системы в четвёртой стадии. Несмотря на это, музыкант смог побороть болезнь. Он перенёс две операции по пересадке костного мозга и прошёл многочисленные курсы химиотерапии.

В октябре этого года Левкин посетил премьеру фильма. На мероприятии он появился в очках, которые не снимал. Музыкант объяснил это недавней операцией.

Владимир Левкин ушёл из жизни 17 ноября в больнице. Ему было 57 лет. Он был участником группы «На-На» с 1989 по 1998 год.