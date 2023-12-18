Юлия Пересильд высоко оценила работу дочери в сериале «Слово пацана»

Актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны, которая исполнила роль Айгуль в сериале «Слово пацана». Об этом она рассказала в интервью Womanhit.ru.

Она заявила, работа очень эмоциональная и все было сделано на высоком уровне. Кажется, как будто Анны прошла целую актерскую школу. Актриса добавила, что огромная заслуга принадлежит режиссеру Першин, который блестяще работает с актерами.

Кроме того, она добавила, что будет рада если ее дочь при выборе профессии выберет актерскую деятельность

Ранее Анна, сыгравшая роль Айгуль, заявляла, что родители поначалу были против ее съемок в этом сериале.