УК Татарстана могут заставить отчитываться за каждую копейку на капремонт

В Татарстане ежегодно фиксируется задолженность за коммунальные услуги и капитальный ремонт, сообщил начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин. Он напомнил, что собственники квартир могут накапливать средства через «общий котел» регионального оператора (НКО «Фонд ЖКХ РТ») или на отдельном спецсчете дома. В первом случае контроль осуществляет регоператор, во втором — владелец спецсчета.

По данным директора НКО «Фонд ЖКХ» Айрата Абузярова, в конце прошлого года было подано около 4,6 тысячи заявлений на взыскание долгов за капремонт. Вынесено более 3,5 тысячи судебных приказов на сумму 62 миллиона рублей, еще 672 заявления на 10,8 миллиона рублей остаются на рассмотрении. Число исков по задолженностям за год выросло в четыре раза.

Тыгин отметил, что значительная часть средств на спецсчетах используется нецелесообразно. Некоторые управляющие компании направляют деньги на юридические услуги вместо содержания домов, а затем обращаются за дополнительным финансированием. Он предложил внести изменения в законодательство, регулирующее траты со спецсчетов.

В татарстанский фонд капремонта входит 16 489 многоквартирных домов общей площадью более 79 тысяч кв. м. В 2023 году ремонт провели в 849 домах на площади 4,6 млн кв. м. С 2014 по 2023 год обновлено 17 635 объектов.

Общий объем финансирования программы составил 7,8 млрд рублей, из них более 2 млрд направлено на утепление крыш в 295 домах. В 2024 году планируется ремонт 911 домов и разработка проектной документации для четырех объектов, обновление которых запланировано на следующий год.

По данным Тыгина, по итогам проверок капремонта выявлено 879 нарушений, устранено лишь 340. За неисполнение предписаний выписано штрафов на 160 тысяч рублей. Основные проблемы — задержка сроков и низкое качество проектной документации. Он предложил создать единую службу технадзора при органах власти, включая сельские муниципалитеты, чтобы выровнять их возможности с другими участниками программы, пишет «Татар-информ».