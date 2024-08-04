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Удобство и вкус: встречайте нетающее мороженое на российском рынке

В России стартовало производство мороженого, ко...

Челны Онлайн

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В России стартовало производство мороженого, которое не тает.

Этот продукт является модифицированным пломбиром, из которого посредством дегидрации была удалена влага — аналогично процессу, использующемуся для сухофруктов. В результате получился десерт, имеющий текстуру, схожую с суфле. Он обладает хрустящими свойствами и может храниться до двух лет.

Предприниматели занимаются оформлением товарной марки, и вскоре такое нетающее мороженое появится на маркетплейсах. На первом этапе оно будет доступно в виде брикетов, а впоследствии планируется выпуск традиционного эскимо, покрытого глазурью.

С запуском производства нетающего мороженого на российском рынке возникает новый сегмент десертов, который обещает привлечь внимание потребителей благодаря своей уникальной текстуре и длительному сроку хранения. Это мороженое станет отличным выбором для тех, кто ищет удобные и необычные сладости, подходящие для длительных поездок или отдыха на природе. Поскольку продукт не требует замораживания, его легко транспортировать и хранить, что делает его идеальным для использования в различных условиях.

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