Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Аномально теплая осень станет поводом для того, чтобы постоянный снег в Казани выпал позднее обычного, сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Обычно постоянный снежный покров в столице РТ ложится к 19-21 ноября. Но в этом году может быть все иначе.

"Пока же в связи с аномальным теплом снега не видно. Все зависит от того, насколько активно на нас в дальнейшем будет воздействовать Атлантика", — сказал он.

Предварительно, считает ученый, в Казани декабрь будет холодным, январь - близок к нормам, февраль же будет теплее обычного.