Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Ученые из Принстонского университета в США совершили прорыв в области нейронаук, создав первую бессмертную муху. Это грандиозное достижение опубликовано на сайте учебного заведения.

Университетские профессора совершили настоящий прорыв в области искусственного интеллекта, создав цифровую копию мозга дрозофилы. Этот уникальный ресурс доступен на сайте codex.flywire.ai.

Это первый в истории оцифрованный мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить. Ученые считают, что эти данные, размером 14 ГБ, могут стать основой для создания искусственного интеллекта, способного превзойти человеческий.

Проект стартовал в 2016 году, и после долгих лет работы ученым наконец удалось расшифровать коннектом взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster). Этот уникальный организм содержит 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Достижение этой цели стало возможным благодаря слаженной международной команде, специализированному оборудованию и многолетней работе.

В мозге дрозофилы ученые обнаружили нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку. Это открытие открывает новые горизонты для исследований в области искусственного интеллекта и позволяет лучше понять, как работает нервная система живых организмов.