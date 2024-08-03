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Ученики Казани получат дополнительные дни отдыха во время БРИКС

Ученики казанских учебных заведений получат воз...

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Ученики казанских учебных заведений получат возможность начать отдых на неделю раньше, с 21 по 28 октября. Эти даты совпадут с проведением саммита БРИКС, который пройдет в городе с 22 по 24 октября.

А вот в других учебных учреждениях республики осенние каникулы запланированы на ноябрьские праздники, с 1 по 6 ноября. Эта информация была озвучена Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Изменение дат осенних каникул в Казани вызвано необходимостью обеспечить безопасное и комфортное проведение международного саммита БРИКС. Ожидается, что значительное количество гостей и делегатов соберется в городе, что может привести к увеличению общественного транспорта и нагрузки на инфраструктуру. Предоставление учащимся дополнительного отдыха поможет избежать заторов и облегчить обстановку в городе.

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