Ученики Казани получат дополнительные дни отдыха во время БРИКС

Ученики казанских учебных заведений получат возможность начать отдых на неделю раньше, с 21 по 28 октября. Эти даты совпадут с проведением саммита БРИКС, который пройдет в городе с 22 по 24 октября.

А вот в других учебных учреждениях республики осенние каникулы запланированы на ноябрьские праздники, с 1 по 6 ноября. Эта информация была озвучена Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Изменение дат осенних каникул в Казани вызвано необходимостью обеспечить безопасное и комфортное проведение международного саммита БРИКС. Ожидается, что значительное количество гостей и делегатов соберется в городе, что может привести к увеличению общественного транспорта и нагрузки на инфраструктуру. Предоставление учащимся дополнительного отдыха поможет избежать заторов и облегчить обстановку в городе.