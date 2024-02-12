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· Артем Акчурин

Участок для строительства дома дольщиков «Свея» прошел экспертизу

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Участок на улице Аграрной в Советском районе столицы Татарстана был подвергнут историко-культурной экспертизе в целях строительства жилого дома. Соответствующий документ опубликован на сайт госкомитета Татарстана по охране культурного наследия. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным из 2021 года, на этом участке планировалось возведение жилого дома для собственников квартир, с учетом сноса зданий №3 и 6 в жилом комплексе «Золотая середина» в г. Казани. Еще один дом для дольщиков этого жилого комплекса был сдан летом 2023 года на улице Гареева, а строительство компенсационного дома началось в апреле 2022 года.


На эти цели из бюджета Республики Татарстан был выделен 1 млрд рублей. Участок земли площадью 2 гектара на улице Аграрной был передан из федеральной собственности в республиканскую. Дома №3 и 6 в жилом комплексе «Золотая середина» на улице Четаева планировалось сдать в эксплуатацию в 2014 году.

Компании «Свей» Рашида Аитова было выдано разрешение на возведение зданий высотой 9 и 14 этажей исполнительным комитетом города Казани. Однако количество этажей было увеличено до 18. Суд не признал дополнительные этажи законными, и в 2018 году Рашида Аитова была осуждена за мошенничество к тяжкому наказанию в размере 349 млн рублей. Для дольщиков, приобретавших квартиры в снесенных домах, было принято решение о строительстве компенсационных зданий.

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