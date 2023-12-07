Участник группировки «Калуга» ушел на 16 лет за решетку

Бывшему участнику ОПГ «Калуга» Динару Мифтахову был выдвинут приговор к 16 годам лишения свободы. Верховным судом РТ он был обвинен в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Устанавливается, что подсудимый с 1990-х годов входил в бригаду Казакова — Пятакова, которая находилась в составе ОПГ «Калуга».

В 1999 году Мифтахов совершил убийство Игоря Селезнева. За это другие члены группировки уже были осуждены.

Сам Мифтахов отрицают свою виновность. Он заявил, что никогда бы не смог совершить убийство, в силу личных убеждений и религиозных причин. Сообщает «Татар-информ» из зала суда.