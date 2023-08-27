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«Убил родную мать»: министр образования РТ поведал о минусах домашнего обучения

Хадиуллин раскритиковал Челны за 546 детей на домашнем обучении
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Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал власти Набережных Челнов за большое количество детей, находящихся на домашнем обучении. По его словам, их количество продолжает в городе расти.

По его словам, в 2021 году на домашнем обучении в Челнах было 224 ребенка, в 2022 году — 417, а в 2023 уже — 546. Из них в младших классах учится 324 человека.

«Это непростительно!» — резюмировал министр.

Также чиновник напомнил, к чему может приводить домашнее обучение. По его словам, один из подростков был удален с экзамена, а другой и вовсе убил родную мать.

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