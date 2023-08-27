«Убил родную мать»: министр образования РТ поведал о минусах домашнего обучения

Хадиуллин раскритиковал Челны за 546 детей на домашнем обучении

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал власти Набережных Челнов за большое количество детей, находящихся на домашнем обучении. По его словам, их количество продолжает в городе расти.

По его словам, в 2021 году на домашнем обучении в Челнах было 224 ребенка, в 2022 году — 417, а в 2023 уже — 546. Из них в младших классах учится 324 человека.

«Это непростительно!» — резюмировал министр.

Также чиновник напомнил, к чему может приводить домашнее обучение. По его словам, один из подростков был удален с экзамена, а другой и вовсе убил родную мать.