«Убил родную мать»: министр образования РТ поведал о минусах домашнего обучения
Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал власти Набережных Челнов за большое количество детей, находящихся на домашнем обучении. По его словам, их количество продолжает в городе расти.
По его словам, в 2021 году на домашнем обучении в Челнах было 224 ребенка, в 2022 году — 417, а в 2023 уже — 546. Из них в младших классах учится 324 человека.
«Это непростительно!» — резюмировал министр.
Также чиновник напомнил, к чему может приводить домашнее обучение. По его словам, один из подростков был удален с экзамена, а другой и вовсе убил родную мать.