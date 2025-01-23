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У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Ранее считалось, что с возрастом продолжительно...

pixabay.com

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Врач-сомнолог Дмитрий Дуйкин в интервью «Самара Онлайн 24» поделился мнением о качестве и продолжительности сна у пожилых людей. Ранее считалось, что с возрастом продолжительность сна уменьшается, но современные исследования показали, что общее количество часов сна остается стабильным на протяжении всей жизни.

Дуйкин подчеркнул, что продолжительность сна не меняется ни в 20, ни в 80 лет. Ранее пожилые люди сообщали о частых пробуждениях и недостатке сна, но новые данные подтвердили, что продолжительность остается постоянной. Изменяются лишь фазы сна, и, по словам врача, мозгу пожилых людей не требуется обрабатывать новые данные каждую ночь, так как они уже все видели и проанализировали. Ошибочное мнение о том, что пенсионеры смогут «отоспаться», может привести к проблемам.

Специалист отметил, что количество генетически предопределенных часов сна не изменяется, но условия жизни могут искажать восприятие режима сна. Дуйкин также предостерег от свободного режима сна, который может вызвать бессонницу, а отсутствие гигиеничных привычек ведет к неправильному пониманию качества сна.

Он рекомендовал пожилым людям спать 7-8 часов в сутки, поскольку избыток или недостаток сна могут вызвать когнитивные нарушения. Кроме того, врач указал на негативное влияние информационного потока на качество сна и предложил ограничить его. Дуйкин вспомнил слова профессора Преображенского о необходимости не читать новости перед обедом и отметил, что соблюдение гигиеничности сна может решить проблемы сна в 70-80% случаев.

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