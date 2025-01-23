У подростков в Челнах заметили массовое выпадение волос
pixabay.com
Медики из Челнов отмечают тревожный рост случаев выпадения волос среди подростков. Если раньше алопеция была более характерна для взрослых, то теперь залысины фиксируются даже у школьников, включая 15-летних.
Специалисты связывают увеличение числа таких случаев с рядом факторов, которые требуют пристального внимания:
- Стресс. Современные подростки сталкиваются с высоким уровнем эмоционального напряжения, вызванным учебой, социальной активностью и взаимоотношениями со сверстниками. Хронический стресс негативно влияет на организм, включая состояние волос.
- Гормональные изменения. В период полового созревания гормональные сбои могут провоцировать как временное, так и длительное выпадение волос.
- Неполноценное питание. Недостаток витаминов и минералов, вызванный несбалансированным рационом, ослабляет волосяные фолликулы.
- Последствия COVID-19. Перенесенная коронавирусная инфекция может вызывать осложнения, в том числе выпадение волос, как часть постковидного синдрома.
Если у подростка наблюдается интенсивное выпадение волос, не стоит откладывать визит к врачу. Рекомендуется обратиться к трихологу, который сможет выявить причину и назначить подходящее лечение, сообщают Челны-ТВ.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец