К уже законным отелям у моста «Миллениум» проведут подземный пешеходный переход

В Казани откроют подземный пешеходный переход у моста «Миллениум». Проект по строительству успешно прошел экспертизу, а сам переход будет открыт вместе с гостиничным комплексом. Информация об этом была опубликована на сайте госкомитета республики по охране объектов культурного наследия.

Согласно документации, работы пройдут в рамках реконструкции разворотной петли на участке от дома на улице Фатыха Амирхана, 1 до подмостовой территории «Миллениума».

Отметим, что переход находится у дворца единоборств «Ак Барс», который был построен к Универсиаде 2013 года.