У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Контракт главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова скоро закончится. По данным «Спорт-экспресс» контракт продлеваться не будет.

В кандидаты на его замену вошли Илья Воробьев. Его рассматривали на эту должность весной 2022 года, до того как ее занял Олег Знарок. С Воробьевым были сорваны переговоры, после того, как его подопечные дошли до финала Кубка Гагарина.

На данный момент Илья Воробьев имеет большой победный опыт, что может хорошо помочь «Ак Барсу».

Сообщается, что на пост главного тренере также претендуют Юрий Бабенко и Александр Степанов.