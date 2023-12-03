Турпоток в Татарстане преодолел отметку в 4 млн человек
Татар-информ
Объем потока туристов в Татарстане за 2023 год уже преодолел отметку в 4 миллиона человек. Данные приводит председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на форуме «Россия».
Стоит отметить, что количество посетителей республики ежегодно растет. Так например в предыдущем году в РТ приехали 3,7 миллиона туристов.
Кроме того, Иванов сообщил, что для увеличения количества гостей, правительство республики развивает множество различных направлений.