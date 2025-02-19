Тукаевский суд в Татарстане обязал устранить нарушения в детском саду «Тургай»
pixabay.com
Тукаевский районный суд вынес решение, обязав местный исполком и детский сад «Тургай» устранить ряд нарушений, выявленных в ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Во время проверки, проведённой в ноябре 2023 года, были выявлены серьёзные нарушения, среди которых:
- загрязнённые вентиляционные камеры;
- отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций;
- неработающая вытяжка на пищеблоке;
- неисправная вентиляция в прачечной.
Несмотря на требования прокуратуры, данные нарушения не были устранены, что стало основанием для подачи иска в суд. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и обязал ответственных лиц исправить все недостатки. Контроль за выполнением решения суда продолжает осуществлять прокуратура.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец