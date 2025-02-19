Тукаевский суд в Татарстане обязал устранить нарушения в детском саду «Тургай»

Тукаевский районный суд вынес решение, обязав местный исполком и детский сад «Тургай» устранить ряд нарушений, выявленных в ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Во время проверки, проведённой в ноябре 2023 года, были выявлены серьёзные нарушения, среди которых:

- загрязнённые вентиляционные камеры;

- отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций;

- неработающая вытяжка на пищеблоке;

- неисправная вентиляция в прачечной.

Несмотря на требования прокуратуры, данные нарушения не были устранены, что стало основанием для подачи иска в суд. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и обязал ответственных лиц исправить все недостатки. Контроль за выполнением решения суда продолжает осуществлять прокуратура.