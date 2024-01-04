Трое хоккеистов из "Ак Барса" отправились в "Нефтяник"

Хоккейный клуб "Ак Барс" из Казани отправил в альметьевский "Нефтяник", выступающий в ВХЛ, трех игроков: защитника Всеволода Альметкина и нападающих Максима Быкова и Артура Бровкина.



20-летний Альметкин провел 11 матчей в текущем сезоне КХЛ за "Ак Барс", но не смог отметиться результативными действиями. Быков сыграл 29 игр за казанский клуб в КХЛ, забросил 3 шайбы и отдал 1 голевую передачу. Бровкин начал сезон в "Нефтянике", затем был вызван в основную команду, где принял участие в 5 матчах, но не смог заработать очки.