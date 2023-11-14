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Тренер «Рубина» рассказал о трансферных планах на зиму

Тренер «Рубина» рассказал о трансферных планах на зиму

m.sport-express.ru

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Главный тренер казанского клуба «Рубин» Рашид Рахимов, рассказал о планах команды на грядущее зимнее трансферное окно. По словам тренера планируется усиление команды. Он хочет добавить несколько новых игроков.

Рахимов отмечает, что необходимо понимать кто из футболистов может уйти из команды, а кто прийти. Тренер добавил, что новые трансферы будут обсуждаться с начальство клуба. Команда выберет хороших футболистов, а не конкретно российских или зарубежных спортсменов.

На сегодняшний день казанский клуб, сыграв 15 матчей, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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