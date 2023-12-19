Тренер «Рубина» Рахимов претендует на звание лучше тренера месяца РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов попал в список кандидатов на звание лучшего тренера месяца Российской премьер-лиги. На официальном сайте РПЛ был опубликован список претендентов на номинацию.

Команда Рахимова за прошедший ноябрь-декабрь одержала 4 победы из 5 матчей и набрала 12 очков.

Победитель в номинации будет выбран с помощью голосов болельщиков. А в список номинантов попали тренера – «Локомотива», «Динамо», «Зенита» и «Краснодара».