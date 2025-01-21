Тренер нижнекамского «Реактора» дисквалифицирован на 7 матчей за провокацию

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил дисквалифицировать главного тренера «Реактора» Игоря Федотова на семь матчей. Причиной стало его поведение во время матча OLIMPBET Чемпионата МХЛ против «Ирбиса», информация об этом размещена на сайте лиги.

Встреча регулярного чемпионата завершилась крупной победой «Ирбиса» со счётом 8:0. Однако в начале третьего периода на льду разгорелась массовая драка, в которой участвовали все находившиеся на площадке хоккеисты. По итогам инцидента четверо игроков «Реактора» — Тимофей Ураков, Андрей Еременко, Жоэ Кристоф Муиссу и Данил Шишкин — получили дисквалификацию на пять матчей, а также денежные штрафы.

Представители лиги установили, что Игорь Федотов подстрекал своих подопечных к драке. В КХЛ отметили, что подобные действия создают угрозу как для проведения матчей, так и для здоровья спортсменов.