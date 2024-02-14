Тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» и отметил, что соперники продемонстрировали хороший уровень хоккея, это создавало трудности для его игроков.



Билялетдинов подчеркнул, что матчи между их командами всегда являются сложными и «Нефтехимик» показал хороший уровень игры. Он добавил, что было непросто, но его команда смогла играть правильно и забивать. Его также обрадовало большое количество забитых голов в большинстве.

Следующий матч «Ак Барс» проведет на домашней арене в Дворце спорта на улице Московская. Их соперником будет магнитогорский клуб «Металлург», поединок запланирован на 15 февраля. Все оставшиеся домашние игры в регулярном чемпионате «барсы» сыграют также в Дворце спорта.