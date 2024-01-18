Тренер «Ак Барса» хочет, чтобы «Ак Барс» наказал «Ладу» за «длинный язык»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщил, что клуб имеет должок перед «Ладой» за ряд неуместных высказываний в адрес казанской команды.

В предыдущем победном матче, нападающий «Лады» Остап Сафин заявил, что тольяттинцы, «дали сопернику «понюхать» шайбу в начале встречи, а потом позволили ему удалиться».

Бабенко добавил, что казанская команда должна ответить за эти высказывания, показать, что мы это запомнили. Кроме того, матч состоится с соседями по турнирной таблице.

Напомним, что «Ак Барс» проиграл «Ладе» со счетом 2:3.

Следующий матч между командами состоится 18 января на «Татнефть Арене».