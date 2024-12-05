Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил о запуске в эксплуатацию участка платной трассы М-12, который соединяет Казань и Екатеринбург.

В интервью «Известиям» Вячеслав Петушенко рассказал, что планировалось открыть маршрут до конца 2024 года, но этому помешали короткий строительный сезон, дождливое лето и новые технологии, применяемые для снижения стоимости строительства.

Петушенко добавил, что «Автодор» обычно завершает проекты досрочно. Трасса М-12 в Свердловской области «практически готова», но есть один участок, который еще требует завершения. В Башкортостане продолжается строительство моста через реку Белую.

Продление трассы М-12 до Екатеринбурга запланировано на 2025 год, а в следующем году хотят достроить ее и до Тюмени. Участок «Москва — Казань» на М-12 был торжественно открыт год назад.