Товарооборот Татарстана с исламскими государствами достиг $4,2 млрд

Татарстан значительно увеличил товарный оборот со странами Организации исламского сотрудничества. С начала года по сентябрь, достигнута сумма в $4,2 млрд. Этот показатель более чем в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Данные приводит глава региона Рустам Минниханов.

За указанный период республика экспортировала продукцию на $3,7 млрд. В свою очередь импорт составил - $460 млн.

Кроме того, в рамках «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписал 130 соглашений и меморандумов, где участвовали порядка 80 стран.