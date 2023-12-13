Тома Круза заметили в компании дочери экс-депутата Госдумы Рината Хайрова

Американского актёра увидели на мероприятии в Лондоне вместе с 36-летней Эльсиной Хайровой.

Daily Mail сообщает, что после вечеринки они уехали вместе. Издание подчёркивает, что 61- летний актёр весь вечер не отходил от возлюбленной.

Кроме того, дочь российского чиновника попадает в британские новости не впервые. Ранее Daily Mail и The Times опубликовали статью о приобретении за 22 млн евро особняка площадью 2,5 тыс. кв. м, примерно в 40 км от центра столицы Англии.