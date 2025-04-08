Толкнул на дорогу мальчик: в Нижнекамске иномарка сбила девушку во дворе

В Нижнекамске на одном из тротуаров произошёл несчастный случай с участием подростков. Компания молодых людей шла по улице, когда 14-летняя девушка неожиданно оказалась на дороге прямо перед движущимся автомобилем. Иномарка сбила её после того, как один из парней толкнул пострадавшую на проезжую часть. Видео.