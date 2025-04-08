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Толкнул на дорогу мальчик: в Нижнекамске иномарка сбила девушку во дворе

В Нижнекамске на одном из тротуаров произошёл н...

Катя Царева

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В Нижнекамске на одном из тротуаров произошёл несчастный случай с участием подростков. Компания молодых людей шла по улице, когда 14-летняя девушка неожиданно оказалась на дороге прямо перед движущимся автомобилем. Иномарка сбила её после того, как один из парней толкнул пострадавшую на проезжую часть. Видео.

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