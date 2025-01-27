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Токсиколог Кутушов: избыток жирной пищи убивает сосуды и сердце

Чрезмерное употребление жирной пищи стало привы...

pixabay.com

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Чрезмерное употребление жирной пищи стало привычкой для многих, однако оно наносит серьёзный вред организму. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, насыщенные жиры провоцируют гликирование — процесс, при котором избыточный сахар повреждает белки, вызывая "засахаривание" организма. Это способствует закупорке сосудов, атеросклерозу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Кутушов отметил, что жиры откладываются в виде липидных бляшек, сужая сосуды и ухудшая кровоток, что повышает давление и перегружает сердце, увеличивая риск инфаркта и инсульта. Кроме того, избыток жиров нарушает баланс холестерина, снижая уровень "хорошего" и повышая "плохой", что усугубляет проблемы с сосудами.

Жирная пища также вредит печени, вызывая её ожирение (стеатоз), и приводит к нарушениям пищеварения, снижению усвоения витаминов и минералов.

Для снижения риска Кутушов рекомендует исключить избыток жиров, добавить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры, такие как омега-3. Регулярная физическая активность поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить обмен веществ.

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