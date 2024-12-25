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Токсиколог из Татарстана рассказал почему не стоит брать алкоголь с рук

Токсиколог Алия Насибуллина поднимает тревогу п...

Алиса Петрова

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Токсиколог Алия Насибуллина поднимает тревогу по поводу опасностей, связанных с покупкой алкоголя из сомнительных источников.

Она подчеркивает, что употребление суррогатов, таких как метиловый спирт, этиленгликоль и изопропиловые спирты, может обернуться серьезными последствиями — от инвалидности до летального исхода. Часто пациенты оказываются в больнице, не в силах вспомнить, что именно они пили, и вынуждены проходить сложные курсы лечения в реанимации. Насибуллина призывает быть особенно внимательными и осторожными при выборе алкогольных напитков, чтобы избежать трагичных последствий и защитить свое здоровье, сообщает ТАТМЕДИА.

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