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ТНТ представляет скетчком «Второй брак» от режиссера из Татарстана

Авторы шоу подчеркивают, что «Второй брак» не о...

Предоставлено изданию

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С 16 июня на ТНТ зрителей ждет премьера нового скетчкома «Второй брак», созданного компанией «3 студия». Этот комедийный проект расскажет о настоящих, зрелых и искренних отношениях. Арина и Боря, уже пережившие неудачные первые браки с ссорами, обидами и попытками быть «идеальными», теперь наслаждаются второй попыткой любви. В их жизни больше нет фальши и ненужных попыток угодить друг другу — только честность и истинные чувства.

Авторы шоу подчеркивают, что «Второй брак» не о бытовых заботах, ипотеке или недопониманиях. Это история о любви, в которой есть место смеху, свободе и уважению. Арина и Боря не скрывают друг от друга свои привычки, не устраивают конкурсы по мытью посуды и открыто говорят о своих бывших партнерах. Они могут проводить целый день на диване, смотреть сериалы и не считать это тратой времени, потому что знают: настоящее счастье — это когда рядом с тобой человек, с которым тебе хорошо, а не когда приходится что-то доказывать.

Одну из ролей исполнил актёр из Казани Александр Власенко. Режиссёр «Второго брака» — Раиля Каримова, уроженка Лениногорска.

16+.

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