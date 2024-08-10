Тенденции на российском автомобильном рынке

Наиболее популярные автомобили находятся в ценовом диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей.

В категории бюджетных моделей на первом месте расположились французские и отечественные производители, тогда как корейские марки занимают среднюю позицию. Лидером продаж стал Renault Logan с ценой 934 000 рублей, следом идет «Лада Калина» (549 000 рублей), а третьей по популярности является «Лада Гранта» (634 000 рублей).

В среднем сегменте первенство держит Kia Optima с усредненной ценой 1 970 000 рублей. Далее расположились Renault Kaptur (1 584 000 рублей) и Volkswagen Tiguan (2 631 000 рублей).

По информации Рустама Гатауллина, руководителя группы в Приволжском федеральном округе, сегмент премиум-класса востребован, хотя объемы продаж остаются стабильными на протяжении полугода. Также стоит отметить, что как автомобили премиум-сегмента, так и запасные части к ним заметно подорожали, что сказывается на уровне спроса.

Кроме того, на автомобильном рынке наблюдается интерес к электромобилям. Модели таких марок, как Tesla и Nissan Leaf, начинают привлекать внимание благодаря экологическим преимуществам и низким эксплуатационным расходам. Это также отражает глобальные автомобильные тренды, включая переход на более чистые виды топлива.

Наконец, стоит отметить растущее число программ государственной поддержки, направленных на обновление автопарка. Субсидии на покупку нового автомобиля могут сыграть ключевую роль в стимулировании спроса на отечественные модели, что, в свою очередь, поддерживает развитие локального производства.