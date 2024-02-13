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Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету на платформе «Ростелеком. Лицей»

Tele2 запустила бесплатный курс по кибербезопасности и цифровому этикету на платформе «Ростелеком. Лицей»

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Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал серию уроков о важности безопасного взаимодействия с digital-средой для детей и подростков «Цифровое просвещение». Курс поможет школьникам повысить уровень цифровой грамотности и разобраться в особенностях общения в интернете.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.

Курс предназначен для школьников 5–11 классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.

Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Доступный интернет несет в себе не только безграничные возможности, но и множество киберугроз, поэтому важно соблюдать правила безопасности и пользоваться ресурсами сети с умом. Курс «Цифровое просвещение» поможет ребятам быстро и легко разобраться во многих вопросах кибербезопасности. Мы знаем, что обучающие материалы для подростков должны быть интересными, вовлекающими и простыми для понимания. Именно поэтому, в роли экспертов и монтажеров контента выступили сами школьники. Благодаря их участию уроки получились увлекательными, полезными и легко запоминающимися».

Эдуард Колесников, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий»:

«Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов».

Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации: https://www.rt.ru/lc.

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