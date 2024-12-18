«Татнефть» с юмором отреагировала на ошибку в баннере в Набережных Челнах
chelny-izvest.ru
Компания «Татнефть» вновь привлекла внимание жителей Набережных Челнов, но на этот раз — не за счет оплошности, а благодаря мудрости и юмору.
Ранее рекламный щит компании стал предметом обсуждений из-за орфографической ошибки, вызвав бурные реакции в обществе. Однако вместо того чтобы скрывать недочет, «Татнефть» решила взять ситуацию под контроль и разместила новый баннер на том же месте.
Теперь на щите можно прочитать вдохновляющую фразу: «Ошибаться – это нормально. Главное – расти и учиться на ошибках». Это послание не только демонстрирует открытость компании к критике, но и напоминает всем о том, что ошибки — это часть нашего пути к совершенству. Таким образом, «Татнефть» не только исправила свою оплошность, но и сделала важный шаг к созданию более позитивного имиджа в глазах общественности, сообщает Челнинские известия.
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