«Татнефть» с юмором отреагировала на ошибку в баннере в Набережных Челнах

Компания «Татнефть» вновь привлекла внимание жителей Набережных Челнов, но на этот раз — не за счет оплошности, а благодаря мудрости и юмору.

Ранее рекламный щит компании стал предметом обсуждений из-за орфографической ошибки, вызвав бурные реакции в обществе. Однако вместо того чтобы скрывать недочет, «Татнефть» решила взять ситуацию под контроль и разместила новый баннер на том же месте.

Теперь на щите можно прочитать вдохновляющую фразу: «Ошибаться – это нормально. Главное – расти и учиться на ошибках». Это послание не только демонстрирует открытость компании к критике, но и напоминает всем о том, что ошибки — это часть нашего пути к совершенству. Таким образом, «Татнефть» не только исправила свою оплошность, но и сделала важный шаг к созданию более позитивного имиджа в глазах общественности, сообщает Челнинские известия.