Татарстану не хватает логистов с высшим образованием

Дефицит кадров в сфере логистики в Татарстане, особенно среди людей с высшим образованием, стал одной из тем на заседании Госсовета РТ, на котором выступил уполномоченный при главе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В рамках сотрудничества с вузами, согласно достигнутым договоренностям с КФУ, уже в текущем учебном году запланировано предоставление 25 бюджетных мест для студентов-бакалавров и 15 для студентов-магистров.





Фарид Абдулганиев подчеркнул, что проблема логистики была актуальна и ранее, но благодаря партнерству с компаниями, такими как Maersk и Трансконтейнер, удалось значительно увеличить грузообороты. Кроме того, полтора года назад было подписано соглашение с компанией FESCO, что позволило доставить 60 тысяч тонн груза.Важным достижением стало сокращение времени доставки грузов из Шанхая до трех недель, что было недоступно до введения санкций. Однако Абдулганиев отметил, что проблемы в авиалогистике остаются нерешенными из-за арестов вновь прибывающих за рубежом компаний.