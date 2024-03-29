Татарстану не хватает логистов с высшим образованием
rg.ru
Дефицит кадров в сфере логистики в Татарстане, особенно среди людей с высшим образованием, стал одной из тем на заседании Госсовета РТ, на котором выступил уполномоченный при главе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
В рамках сотрудничества с вузами, согласно достигнутым договоренностям с КФУ, уже в текущем учебном году запланировано предоставление 25 бюджетных мест для студентов-бакалавров и 15 для студентов-магистров.
Важным достижением стало сокращение времени доставки грузов из Шанхая до трех недель, что было недоступно до введения санкций. Однако Абдулганиев отметил, что проблемы в авиалогистике остаются нерешенными из-за арестов вновь прибывающих за рубежом компаний.
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