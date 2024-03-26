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· Артем Акчурин

Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

РБК

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По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается значительное ухудшение погоды с 26 по 28 марта, с возможным выпадением осадков, соответствующих месячной норме. Прогнозируются дожди, мокрый снег, сильный ветер, метели и гололедица.

Погодные изменения могут повлечь за собой увеличение аварий и ограничение движения. Представители ГБУ «Безопасность дорожного движения» напомнили водителям о необходимости соблюдения мер безопасности во время неблагоприятных погодных условий.


На дороге рекомендуется двигаться со сниженной скоростью, а не на максимально разрешенной. Важно избегать опасных маневров, таких как обгон по встречной полосе.

Также следует учитывать, что при гололеде увеличивается риск потери управления автомобилем и удлиняется тормозной путь. Поэтому необходимо поддерживать безопасное расстояние между автомобилями и снизить скорость движения.

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