Татарстанским водителям напомнили о мерах безопасности в грядущую непогоду

По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается значительное ухудшение погоды с 26 по 28 марта, с возможным выпадением осадков, соответствующих месячной норме. Прогнозируются дожди, мокрый снег, сильный ветер, метели и гололедица.



Погодные изменения могут повлечь за собой увеличение аварий и ограничение движения. Представители ГБУ «Безопасность дорожного движения» напомнили водителям о необходимости соблюдения мер безопасности во время неблагоприятных погодных условий.



На дороге рекомендуется двигаться со сниженной скоростью, а не на максимально разрешенной. Важно избегать опасных маневров, таких как обгон по встречной полосе.Также следует учитывать, что при гололеде увеличивается риск потери управления автомобилем и удлиняется тормозной путь. Поэтому необходимо поддерживать безопасное расстояние между автомобилями и снизить скорость движения.